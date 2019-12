Juventus, si ferma Szczesny: condizioni da valutare in vista della Supercoppa

A Riad Lazio e Juventus si giocheranno la Supercoppa italiana: Sarri dovrà valutare le condizioni di Szcszesny

Manca poco e sarà di nuovo Lazio contro Juventus. In campionato, la squadra di Inzaghi ha infranto un tabù lungo una vita, imponendosi per 3-1 sui bianconeri, l’appuntamento adesso è nuovamente fissato per il 22. Stavolta in palio ci sarà un trofeo: la Supercoppa.

E se da una parte c’è Inzaghi che dovrà stare attento a come impiegare i suoi e fare i conti con i diffidati, Sarri dovrà valutare la situazione di Szczesny: l’estremo difensore, che tra le mura dell’Olimpico si è rivelato più volte decisivo, si è fermato a poche ore dal match contro l’Udinese. Ad annunciarlo è stata la stessa società con un tweet: «Szczesny questa mattina ha riferito un lieve fastidio alla spalla destra, per cui oggi starà precauzionalmente a riposo. Al suo posto, convocato Mattia Perin». Quest’oggi, tra i pali, ha preso il suo posto Buffon, il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni.



