Juventus, Sarri sul campionato: «Per lo Scudetto tutto è aperto»

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della lotta Scudetto che vede la Lazio protagonista

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della lotta Scudetto. Corsa al primo posto che al momento vede i bianconeri con un punto di vantaggio dalla Lazio, più defilata l’Inter di Antonio Conte.

Queste le parole di Sarri: «Lo scudetto è un discorso aperto. Troppo facile perdere punti in questa fase. Per la Champions il Lione non avrà svantaggi, noi invece arriveremo da un tour de force»