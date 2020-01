Juventus, Sarri: «Lazio? È in un momento strepitoso, speriamo duri poco…» VIDEO

Sarri, dopo la vittoria della Juventus sul Parma, è tornato a parlare della doppia sconfitta rimediata contro la Lazio

La Lazio corre, corre tanto e fa paura. Soprattutto ad Inter e Juventus che la staccano per pochi punti (i nerazzurri rischiano il sorpasso, dopo la partita con il Verona). Ma se i biancocelesti non pensano al tricolore, qualcuno spera in uno scivolone… Come Maurizio Sarri che, dopo la gara contro il Parma, è tornato a parlare della doppia sconfitta rimediata con la squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole: «Avevamo fatto bene anche le tre partite prima della Supercoppa. Abbiamo sbagliato una partita e mezza contro la Lazio, ma la squadra è in crescita. Abbiamo fatto una partita meno pulita, con la responsabilità di non averla chiusa. Come succede spesso finisci per soffrire contro una squadra in salute che in certe occasioni diventa pericolosa».

«Paura di Inter e Lazio? Ce l’ho per altre cose, non per il calcio. Preoccupazione? Anche quella… Stiamo parlando di sport, sappiamo di avere due avversarie fortissime. Una è in momento strepitoso che si spera duri poco».