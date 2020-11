Juventus, Morata si scalda: mai in gol contro la Lazio

Juventus, Alvaro Morata sarà titolare domani alle 12.30 contro la Lazio: il giocatore non ha mai segnato ai biancocelesti

Il più stanco, il più schierato, ma anche il più in forma. Le precarie condizioni fisiche di Dybala e il coronavirus di Cristiano Ronaldo hanno fatto sì che Alvaro Morata sia stato sempre schierato al centro dell’attacco bianconero dal tecnico della Juventus Andrea Pirlo. La Vecchia Signora domani non rinuncerà a Cristiano Ronaldo, ma dovrebbe contare ancora una volta dal primo minuto sullo spagnolo ex Real e Atletico Madrid.

Il centravanti non ha ancora mai segnato alla Lazio in carriera e cercherà di incrementare il numero delle sue vittime in Serie A. Dall’altra parte, la compagine biancoceleste potrebbe schierare dopo oltre un mese la linea di difesa titolare composta da Ramos, Acerbi e Radu. Dipenderà tutto dalla rifinitura, quando Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi.