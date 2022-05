Alla fine di Juventus Lazio, i giocatori hano festeggiato sui social l’accesso matematico all’Europa League: il messaggio di Leiva

«La Lazio non molla mai!» e non sbaglia Lucas Leiva a scriverlo sui social. In questa stagione, la squadra non si è mai arresa nonostante le difficoltà iniziali, adesso punta il quinto posto per chiudere la stagione.

Intanto sui social è feste, per la matematica qualificazione in Europa League.