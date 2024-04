Juventus-Lazio, le probabili scelte di Allegri e Tudor

Juventus-Lazio, alla vigilia della delicata trasferta dello Stadium queste le probabili scelte da parte dei due allenatori

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, domani torna in campo la Lazio per sfidare nella gara d’andata di Coppa Italia la Juventus. Alla vigilia della gara queste le probabili scelte di Tudor e Allegri

Juventus (3-5-2): Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson, Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All. Tudor