Juventus-Lazio, alla vigilia della gara d’andata di Coppa Italia contro i bianconeri ecco dove vedere il match

Neanche il tempo di metabolizzare la sfida di campionato con la Juventus, che dietro l’angolo arriva il secondo atto ma questa volta valido per la coppa Italia. Il match sarà trasmesso su Canale 5 e avrà inizio alle ore 21, da non perdere come di consueto la consueta cronaca testuale su LazioNews24!