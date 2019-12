Juventus, l’ex Iuliano commenta la sconfitta bianconera contro la Lazio, parlando anche dell’espulsione di Juan Cuadrado…

Ai microfoni di Radio Bianconera, Mark Iuliano – ex difensore juventino – ha commentato la sconfitta della Vecchia Signora contro la Lazio:

«La partita di Roma sicuramente ha lasciato un po’ di strascichi tra gli addetti ai lavori e nei bar, ma se andiamo ad analizzare la partita in sé nello specifico la Juve ha iniziato molto bene, ha dominato come sempre, poi c’è stato un crollo. Sicuramente l’espulsione di Cuadrado ha condizionato il finale di gara. Non è mai facile giocare contro la Lazio».