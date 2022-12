Juventus, il club cerca un nuovo ds: anche Tare è nell’elenco

La Juventus è alla ricerca di un nuovo ds. Tra le alternative – Luis Campos è in cima alla lista – c’è anche Tare

In casa Juve, come riporta oggi l’edizione di Tuttosport, è caccia aperta ad un nuovo ds, visto anche il contratto di Cherubini in scadenza giugno 2024 che rende tutt’altro che sicura la sua permanenza.

Il nome in cima alla lista, attualmente, è quello di Luis Campos, che potrebbe lasciare il Psg in cerca di nuove e stimolanti avventure. Ma la concorrenza non manca sicuramente. Resistono infatti i nomi di Petrachi, Giuntoli, Tare, Berta e Massara, che rappresentano opzioni sicuramente importanti, senza poi dimenticare la possibilità di una promozione interna di Manna.