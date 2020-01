Juventus, de Ligt: «La Lazio? È una squadra buonissima»

Anche il difensore della Juventus, de Ligt, si unisce per fare i complimenti alla Lazio e al lavoro di Inzaghi

La Lazio corre e preoccupa. Soprattutto Inter e Juventus che si contendono la vetta della classifica, a fare i complimenti alla squadra di Inzaghi c’è anche de Ligt, difensore bianconero, che attraverso le colonne di Tuttosport ha dichiarato:

«È stato importante vincere e guadagnare punti, ma la stagione è molto lunga. Però ora non dobbiamo fermarci, ​tutte le partite saranno importanti per noi. La nostra classifica è molto buona. Continuiamo così, è fondamentale provare a vincerle tutte. La Lazio? Parliamo di una buonissima squadra, altrimenti non sarebbe stata in grado di vincere undici partite consecutive. È un grande risultato, hanno vinto anche la Supercoppa contro di noi. Si stanno comportando bene».