Juventus, De Ligt: «Prima vinciamo la Coppa Italia, poi penseremo al campionato»

Juventus, lunga intervista di De Ligt: l’olandese ha fissato gli obiettivi: prima la Coppa Italia, poi il campionato e infine la Champions

Matthijs De Ligt si racconta ai microfoni di Tuttosport. Il difensore olandese ha fissati anche i suoi obiettivi stagionali.

«Sinceramente la vedo lontana. Adesso c’è la Coppa Italia e il campionato. Il primo obiettivo è vincere la Coppa Italia, visto che oltretutto in pochi giorni è in palio il primo trofeo. Poi inizierà il campionato e, ovviamente, vogliamo vincere anche quello. Poi ci concentreremo sulla Champions League. Credo che se giocheremo bene in Coppa Italia, poi affronteremo meglio il campionato e poi saremo lanciatissimi per la Champions. Quindi adesso vinciamo la prima Coppa».