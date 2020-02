Juventus, Bonucci: «La concorrenza di Lazio ed Inter non ci fa mollare…»

La concorrenza di Lazio ed Inter nella lotta Scudetto è uno stimolo in più per la Juventus: parola di Bonucci

La Lazio tallona la Juventus. Un solo punto divide la squadra di Inzaghi dai bianconeri, appena un passo dietro c’è anche l’Inter pronta a sfruttare qualsiasi scivolone delle contendenti. In un’intervista rilasciata per L’Equipe, Leonardo Bonucci, ha fatto il punto sulla lotta Scudetto e sull’imminente percorso in Cahmpions:

«La concorrenza di Lazio e Inter è un vantaggio, perché ci obbligano a non mollare mai. Poi comunque in Champions servono due cose: arrivare alle partite di marzo nelle migliori condizioni e un po’ di fortuna».