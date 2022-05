Juventus Bernardeschi, cambia tutto: ora il giocatore può rimanere

Bernardeschi può rimanere alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbero spiragli positivi per il futuro

Fino a qualche mese fa era dato come quasi certo partente a fine stagione, con la Juventus che non avrebbe voluto rinnovare il suo contratto in scadenza: ora Bernardeschi potrebbe davvero rimanere alla corte di Allegri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il giocatore ha intravisto nuovi spiragli dopo l’incontro in sede del suo agente: l’esterno può davvero prolungare il suo contratto con i bianconeri.