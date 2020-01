Juventus, Bentancur: «Scudetto? Non temo nessuna tra Lazio e Inter»

Juventus, Bentancur parla della corsa scudetto senza tenere conto di Lazio e Inter ai microfoni di Nueva Helvecia

Quest’anno la Serie A fa veramente sognare: la corsa allo scudetto si fa sempre più interessante partita dopo partita, con una Lazio che sta lasciando un segno con le sue undici vittorie consecutive. In pochi credono nei biancocelesti e tra questi c’è Rodrigo Bentancur. Il centrocampista della Juventus ha parlato di questo ai microfoni di Nuova Helvecia:

«Chi temo di più fra Inter e Lazio? Non mi interessano questi discorsi, dobbiamo pensare solo a noi. Vogliamo vincere tutto. Lavoriamo sulla cattiveria in campo e sulla continuità nel corso delle partite. Siamo intorno al 60-70% del nostro potenziale. A Napoli andiamo per prenderci i tre punti e aumentare il margine sulle inseguitrici.»