Juventus, Allegri recupera un titolare: ci sarà contro la Lazio

Arrivano buone notizie per bianconeri: escluse lesioni per Kostic

La Juventus di Massimiliano Allegri deve pensare ai prossimi impegni contro Verona, Inter in Coppa Italia e Lazio in campionato.

L’allenatore toscano potrà contare su Filip Kostic, costretto ad abbandonare il ritiro della sua Nazionale per un infiammazione al tendine d’achille. L’esterno, come riporta Sky Sport, è stato sottoposto a controlli clinici che hanno dato l’esito sperato, ovvero nessuna lesione. Il serbo sarà disponibile per i prossimi impegni della Vecchia Signora