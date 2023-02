Juventus, Allegri annuncia: «Pogba domani non ci sarà, la Lazio...»

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Lazio in Coppa Italia

CHE REAZIONE VUOLE VEDERE – «I giocatori erano dispiaciuti, amareggiati e arrabbiati ma domani è la Coppa Italia, è un’altra competizione. Dobbiamo mettere da parte il campionato e ne riparleremo da lunedì prima di andare a Salerno. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, una partita difficile contro una squadra che in questo momento sta facendo ottime cose in campionato. Sarà una partita secca, quindi dovremo giocarla con tutti i canoni di una partita unica».

RIPOSA CHI HA GIOCATO TANTO – «Per quanto riguarda chi ha giocato tanto no. Siamo partiti, è un altro campionato iniziato il 4 gennaio. Abbiamo fatto poche partite dopo due mesi di sosta, anche se qualcuno ha giocato il Mondiale. A parte Rabiot e i due argentini gli altri sono usciti tutti prima. Per domani non ho ancora deciso niente, la formazione la deciderò domani mattina. Devo fare alcune valutazioni. A parte Bonucci che è ancora fuori, l’unico che non sarà disponibile perché ha un indolenzimento sui flessori è Pogba. Purtroppo, quando un giocatore rimane tanti mesi in inattività e si alza l’intensità di allenamento vengono fuori dolori e c’è bisogno di tempo».

