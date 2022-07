Juve, stop lungo per Pogba? I bianconeri ripensano a Milinkovic-Savic

La Juve potrebbe ripensare a Sergej Milinkovic-Savic nel caso in cui lo stop per Paul Pogba fosse più lungo del previsto

La Juventus è alle prese con il nodo Paul Pogba. Il francese ha rimediato una lesione del menisco e non sa se operarsi oppure effettuare una terapia conservativa. La decisione del Polpo potrebbe cambiare le dinamiche di mercato in casa bianconera: se lo stop fosse breve Cherubini e Arrivabene si fionderebbero su Paredes, se invece (come sembra) lo stop fosse lungo ritornerebbe in auge un nome tanto caro alla dirigenza bianconera.

Secondo Tuttosport, infatti, potrebbe tornare di moda il nome di Sergej Milinkovic-Savic nei radar bianconeri ormai da diversi anni. Al 27enne serbo della Lazio alla Continassa hanno pensato anche nei mesi scorsi prima della virata decisa su Pogba. In caso di notizie negative sul francese, un ritorno di fiamma per il compagno di Nazionale di Dusan Vlahovic non si può escludere a priori.

Ovviamente Claudio Lotito e Manchester United permettendo. Perché se il presidente della Lazio non è certo tipo da sconti (per il serbo punta a incassare non meno di 50-60 milioni), il club di Old Trafford è segnalato in avanzamento. I Red Devils, salutati Nemanjia Matic e proprio Pogba (entrambi a parametro zero), guardano anche al laziale per rinforzare la mediana. Anche se – è bene ricordarlo – offerte fino a questo punto non sono state recapitate.