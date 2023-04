Juve, Pogba punta la Lazio. Le condizioni del centrocampista francese. Il giocatore bianconero da mercoledì tornerà in gruppo

Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista bianconero, Paul Pogba, tornerà in gruppo mercoledì e proverà a rimettersi in condizione per questo finale di stagione.

Non è possibile però fare previsioni su quando potrà tornare a disposizione per Allegri, il giocatore francese potrebbe provare anche a strappare una convocazione contro la Lazio per la sfida di sabato sera all’Olimpico.