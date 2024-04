Juve Lazio, Zazzaroni non ha dubbi: «La gara di ieri sera ha un unico vincitore, ecco chi»

Juve-Lazio, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha commentato la vittoria dei bianconeri in Coppa Italia: le dichiarazioni

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha commentato così la gara di ieri sera tra Juve e Lazio, semifinale di andata di Coppa Italia:

PAROLE – «Non lo cambi. Puoi criticarlo, tentare di demolirlo, offenderlo anche, dargli del bollito, del superato, lui come il suo calcio, ma nessuno è in grado di scalfirne le certezze: una solidità che è frutto delle esperienze. Lui sa di poterle vincere solo così le partite, quando non dispone di campioni, quando la qualità è quella che è. Per questo cerca con insistenza l’equilibrio, prova a subire il meno possibile e a sfruttare le poche occasioni o i vuoti dell’avversario. Non vi è spazio in lui per l’estetica di base, che affida alle giocate dei singoli: contano la concretezza e il risultato finale. Il più grande e generoso perdonatore del calcio. Ieri ho letto che Allegri fallirebbe anche se arrivasse in Champions e vincesse la coppa Italia perché non ha dato un gioco. Sono totalmente d’accordo: quest’anno Max non ha superato il primo turno di Champions, né quello di Europa League e di solito, quando la Juve esce dalle due coppe principali, l’allenatore non può restare, deve essere cambiato. Che importa se la squadra non era iscritta né alla prima, né alla seconda per via della squalifica Uefa: avrebbe dovuto comunque qualificarsi».