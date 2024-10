Juve Lazio, a Torino niente tifo organizzato: il dato aggiornato sui biglietti venduti

Juve Lazio, cresce il dato sui tifosi biancocelesti presenti a Torino per il match di domani sera. Il tifo organizzato, però, non sarà presente

Domani 19 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena Juve–Lazio, big match valido per l’ottava giornata di Serie A. Per l’occasione, continua a crescere il dato sui biglietti venduti per il settore biancoceleste: al momento saranno 670 i tifosi biancocelesti presenti a Torino.

Il tifo organizzato della Lazio, però, questa volta non ci sarà come annunciato lo scorso settembre: «Non andremo a Torino né contro il Torino né contro la Juve. Nella città lì si è creato un ambiente che non ci permettono di tifare Lazio, soprattutto a causa di problemi della questura e degli steward, in particolare della Juve. Non ci vogliamo scontrare con questi signori. Noi come gruppo Tribuna Tevere e come tifo organizzato della Lazio non andremo».