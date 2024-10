Juve Lazio, Thiago Motta ne recupera due: ci saranno all’Allianz

Juve Lazio, tra i vari indisponibili l’allenatore bianconero Thiago Motta potrebbe ritrovare due calciatori tra i convocati

Thiago Motta con ogni probabilità non avrà a disposizione Koopmeiners e Nico Gonzalez, oltre ai lungodegenti Bremer e Milik. In dubbio c’è anche McKennie che sta svolgendo i controlli al J|Medical, per lui c’è un sospetto stiramento.

L’allenatore bianconero, per Juventus Lazio, potrebbe recuperare Weah e Adzic. I due potrebbero rientrare tra i convocati nella sfida di sabato 19 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.