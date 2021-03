Juve Lazio, la situazione indisponibili in casa bianconera

La Juve deve fare i conti con gli indisponibili in vista del doppio probante impegno contro Lazio e Porto. Ma c’è una buona notizia per Pirlo

La Juventus scenderà in campo sabato sera nel big match contro la Lazio. I bianconeri, però, sono in emergenza: sicure le defezioni di Gianluca Frabotta (squalificato) e Paulo Dybala, che punta alla convocazione per il Porto.

Da valutare i rientri possibili di Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Juan Cuadrado. Punto interrogativo, invece, sulle condizioni di Matthijs de Ligt e Weston McKennie, entrambi usciti malconci da Juve-Spezia: l’olandese ha effettuato degli esami al J Medical che hanno scongiurato lesioni muscolari, anche se resta in dubbio per la Lazio, mentre l’americano è reduce da alcuni fastidi fisici, come confermato da Andrea Pirlo nel post-partita. Arrivano buone notizie dal recupero di Alvaro Morata. La Juve, con lui in campo, cambia faccia e la partita di ieri ne è un esempio lampante.

Rimane comunque probabile che l’allenatore bianconero opti per scelte prudenti per la partita contro la Lazio, in ottica della sfida di Champions di martedì che la Juventus non può assolutamente fallire.