Juve, sospiro di sollievo per De Ligt. Il comunicato del club

La Juventus tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Matthijs De Ligt: ecco il comunicato dopo le visite al J Medical

Matthijs De Ligt non ha giocato ieri nella sfida tra Juventus e Spezia. Il difensore olandese ha accusato un problema nel riscaldamento e oggi ha sostenuto le visite al J Medical.

Sospiro di sollievo per lui, come confermato dalla Juve in una nota ufficiale: «Gli esami cui è stato sottoposto oggi Matthijs De Ligt presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno».

Nessuna lesione muscolare quindi, anche se il centrale rimane in dubbio per la gara contro la Lazio.