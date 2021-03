Juve Lazio, rientra anche Arthur? Le ultime dalla Continassa

Arthur potrebbe stringere i denti in vista di Juve Lazio. La terapia ha funzionato, il brasiliano torna a correre

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Arthur avrebbe «terminato la terapia con onde d’urto e ha ripreso a correre sul campo: i segnali sono positivi, potrebbe essere convocato contro la Lazio e scendere in campo contro il Porto».

Resta difficile vederlo in campo dall’inizio contro la Lazio, al contempo sappiamo quanto il palleggiatore brasiliano sia centrale negli schemi di Pirlo. Per ora aspettiamo ulteriori riscontri, magari nella conferenza del tecnico bresciano prevista per questo pomeriggio.