Juve Lazio, i precedenti con l’arbitro Maresca

Sarà Maresca l’arbitro della sfida in programma sabato pomeriggio tra Juve e Lazio: i precedenti con il direttore di gara

La designazione arbitrale per la 4ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Juventus-Lazio al signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Ventitreesima volta in carriera con la Lazio, la squadra più arbitrata in carriera: 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte lo score attuale. Sarà il secondo Juventus-Lazio per Maresca, dopo il precedente dello scorsa stagione in Coppa Italia (vinto 1-0 dai bianconeri, ndr).

Quattordici invece i precedenti con la Juventus: 10 successi, un pareggio e 3 k.o. il bilancio.