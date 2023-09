Juve-Lazio, la strategia di Allegri: ecco cosa ha in mente per il match. Ecco chi potrebbe giocare al posto di Chiesa

Se Chiesa non dovesse recuperare al meglio per Juve Lazio mister Allegri ha già pronta la mossa per il suo attacco. Visto che Milik sarà ancora impegnato con la Polonia, accanto a Vlahovic potrebbe giocare Kean che è rimasto alla Continassa perché non convocato da Spalletti.

L’attaccante negli allenamenti di questi giorni si è messo in evidenza con gol e giocate. L’ex Psg, il 13 novembre 2022 segnò una doppietta alla squadra di Sarri allo Stadium. A riferirlo è Sky Sport.