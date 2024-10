Juve Lazio, Motta perde DUE PEDINE in vista della sfida: le ultime

Juve Lazio, due infortuni in casa bianconera dopo la sfida di Champions League: entrambi non ci saranno per la sfida del 19 ottobre

La Juve torna dalla trasferta di Champions League con il Lipsia con una vittoria, ma anche con un problema di infortuni: si sono fatti male nei primi minuti sia Bremer che Nico Gonzalez. Per il brasiliano si tratta di lesione del legamento del crociato e la sua stagione, di fatto, è finita. Prognosi di 3-4 settimane per l’argentino ex Fiorentina per una lesione al retto femorale della coscia destra e quindi anche lui dovrebbe saltare, con buona probabilità, la sfida alla Lazio. Di seguito il comunicato del club.

COMUNICATO – «Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico».