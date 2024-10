Juve Lazio, Impallomeni avvisa i biancocelesti: «Nonostante le assenze rimane pericolosa: ci siamo già dimenticati una cosa...»

Juve Lazio, le parole di Impallomeni ad avvisare i biancocelesti: anche con le tante assenze alla squadra di Baroni servirà una grande partita

Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della sfida di questa sera Juve Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Motta? Non può dire ho paura, viste le assenze. Un risultato positivo può essere anche non una vittoria ma un pari. Ci siamo dimenticati l’impresa di Lipsia. Lui ha parlato di Douglas Luiz, ha detto che è sulla strada giusta, sicuramente fa schermo e magari dice qualche bugia. Non può dire di pensare di vincere, perché non ha le carte per cambiare la partita. La Juve ci arriva con pochi uomini, la Lazio comunque deve fare una grande partita per batterla»