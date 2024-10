Juve Lazio, Guendouzi ancora in dubbio: in caso di forfait Vecino o Castrovilli?

Juve Lazio si avvicina, tra due giorni si scende in campo all’Allianz Stadium e Baroni si porta con sé il dubbio Guendouzi

Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbero poche chance di vedere Matteo Guendouzi in campo dal primo minuto in Juventus Lazio. Verosimilmente vista l’assenza di fratture sarà un dubbio che ci porteremo dietro fino a poche ore dal match.

In caso di forfait entrambe le alternative comportano delle insidie. Matias Vecino è appena tornato ad allenarsi dopo un infortunio, mentre Gaetano Castrovilli non offre per il momento particolari garanzie. Sarebbe quindi l’ex Inter il favorito.