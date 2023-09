Juve-Lazio, esce Hysaj: problemi all’occhio per il giocatore. Le sue condizioni. Il difensore ha accusato un problema all’occhio durante il primo tempo

Doppio cambio per Sarri nel secondo tempo del match contro la Juve. Il tecnico biancoceleste ha deciso di sostituire Cataldi per Rovella e Hysaj per Luca Pellegrini.

La seconda sostituzione nasce però da un problema fisico avuto dal difensore albanese che durante il primo tempo ha accusato un problema all’occhio sinistro. Il calciatore si è avvicinato alla panchina lamentando di non vedere bene, ma ha resistito lo stesso per i primi 45 minuti.