Juve Lazio, dubbio a centrocampo per Sarri: ballottaggio Cataldi-Leiva

In vista della partita contro la Juve, l’allenatore della Lazio Sarri sarebbe in dubbio se schierare Cataldi o Leiva a centrocampo

Sottolineato che la grana principale per Sarri, in vista della partita contro la Juventus, è quella riguardante le condizioni di Ciro Immobile, l’allenatore biancoceleste avrebbe un dubbio anche a centrocampo tra Cataldi e Leiva.

I due sono in ballottaggio con l’italiano leggermente in avanti ma, come riportato da Il Tempo, alla fine potrebbe spuntarla il brasiliano. Il motivo? Sarri considera l’ex Liverpool meno offensivo del romano e quindi più adatto a un match come quello dell’Allianz Stadium.