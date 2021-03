Pirlo recupera Cuadrado e Bonucci per la partita di campionato contro la Lazio. Possibile rientro da titolare per il colombiano

Recuperi importanti per Andrea Pirlo in vista di Juve-Lazio: Bonucci e Cuadrado torneranno a disposizione nella sfida contro i biancocelesti.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’emergenza in casa Juve potrebbe portare Pirlo a optare, almeno per Cuadrado, un impiego dal primo minuto già nella gara contro la Lazio.