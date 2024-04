Juve Lazio, parla Condò: «I bianconeri sono in crisi. E la Coppa Italia…». Le parole del giornalista a Sky Sport

Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport ed ha parlato della sfida tra Juventus e Lazio in programma il 2 aprile. Queste le sue parole:

PAROLE – «La Juve mantiene un piccolo margine, ma non certo andando avanti a questa andatura. La Juve è in crisi. La partita di sabato l’aveva considerata finita, invece a 10 secondi dalla fine Guendouzi ha pescato alla grande Marusic. Questo risultato può condizionarla psicologicamente in Coppa Italia».