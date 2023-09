Juve, Chiesa recuperato per la Lazio ma c’è un ballottaggio aperto

La Juve ha recuperato Federico Chiesa per la sfida di sabato contro la Lazio ma Allegri tiene aperto un ballottaggio

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Federico Chiesa è tornato a lavorare con il gruppo in vista del match contro la Lazio in programma sabato.

In rialzo le quotazioni che nell’attacco a due della Juve sia lui a fare coppia con Vlahovic, anche se per allegri resiste il ballottaggio con Milik. Più indietro parte invece Kean: prossime ore decisive per capire chi dovrà partire in avanti.