Juve Lazio, cambia la lista dei convocati di Allegri: la novità

Cambia la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per Juve-Lazio: ecco la novità dell’ultimo minuto

Arrivano novità a poche ore dalla sfida tra Juventus e Lazio, gara che chiuderà l’ultima giornata di campionato prima della sosta per il mondiale in Qatar.

Problema a un occhio per il terzo portiere bianconero Pinsoglio. Allegri, proprio per questo, ha deciso per convocare all’ultimo Scaglia, estremo difensore che si sta mettendo in mostra con la Primavera.