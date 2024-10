Juve Lazio, è anche Motta vs Baroni: grande attesa per il duello a Torino. Le curiosità sui due tecnici

Juve Lazio, grande attesa per la sfida dello Stadium. Le curiosità prima del big match

Come ricorda l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, questa sera all’Allianz Stadium per Juve Lazio ci sarà un filoalbiceleste a collegare lementi che duelleranno allo Stadium. A unire chi siederà in panchina per il big match, infatti, ci sono due eccellenti conoscenze argentine legate ai rispettivi passati da calciatore.

Thiago Motta e la sua Barcellona a inizio carriera, Marco Baroni e il suo Napoli all’apice della vita da calciatore. Lo juventino è stato un fortunato spettatore diretto dei vagiti in prima squadra di Lionel Messi, il laziale ha avuto l’onore di godersi gli ultimi due anni di Diego Armando Maradona in Serie A.