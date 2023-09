Juve Lazio, tegola per Allegri: dovrà rinunciare a quei due!

Juve-Lazio si avvicina e non mancano i problemi per Massimiliano Allegri: il tecnico potrebbe dover rinunciare a quei due

Come spiega La Stampa la Juventus ha cercato di capire se ci fosse margine per riavere prima Weah e McKennie dalla Nazionale USA in vista del match di sabato contro la Lazio. La selezione americana giocherà nella notte di mercoledì in Minnesota un semplice test contro l’Oman. Il ct Gregg Berhalter però non vuole fare figli e figliastri: ci sono tanti giocatori ‘europei’, compresi Pulisic e Musah del Milan, e così nessuno andrà via in anticipo.

Allegri difficilmente li utilizzerà nella prossima partita, entrambi dovrebbero riposare in vista dei successivi impegni perché avrebbero solo 48 ore di tempo per smaltire il fuso orario.