Juve Lazio, aggiornamento importante su Adzic verso la sfida dello Stadium. Cosa succede

Juve Lazio, novità importanti dalla Continassa sul fantasista montenegrino

Come riferito dalla Juve sui propri canali social, Adzic è tornato oggi al lavoro con il resto del gruppo dopo l’infortunio. Le ultime verso la sfida alla Lazio.

IL COMUNICATO – Ancora senza i Nazionali ma con il ritorno in gruppo di Adzic, la squadra è scesa in campo questa mattina: dopo la fase di riscaldamento, le esercitazioni si sono dedicate principalmente a possesso palla e tecnica, per poi dedicarsi a una fase dell’allenamento dedicato all’atletica.