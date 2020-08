Juve, Kulusevski: «Inter e Atalanta le rivali per il prossimo anno»

Il neoacquisto della Juventus ha parlato della lotta scudetto 2020-2021, senza menzionare la Lazio.

Intervistato da Tuttosport, il neoacquisto della Juventus, Dejan Kulusevski, ha parlato delle proprie ambizioni in bianconero per la prossima stagione. Lo svedese di origine macedone ha toccato il tema scudetto, menzionando tra le rivali esclusivamente l’Inter di Antonio Conte e la sua ex-squadra, l’Atalanta:

«Vado alla Juventus consapevole di dover lavorare molto. I paragoni con Nedved? Mi lusingano, lui era molto forte. Mi piacerebbe vincere il campionato, sarà una bella sfida contro l’Inter e l’Atalanta».

Dichiarazioni esenti da presunzione, poiché il giocatore ha dimostrato più volte di possedere un buon grado di umiltà, ma forse un po’ ingenue nel non considerare squadre come la Lazio (quantomeno dopo la stagione appena conclusasi) o il Napoli (da sempre, nell’ultimo decennio, squadra ai vertici).