Juve-Inter, il comunicato sugli episodi di razzismo: ecco cosa fa sapere la società. Il club bianconero rende noto il comunicato

Tramite Twitter la Juventus fa sapere che collaborerà con lo scopo di individuare i responsabili dei comportamenti razzisti verificatisi ieri durante la partita con l’Inter all’Allianz Stadium. Il tweet della società:

COMUNICATO– «Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “Codice di Gradimento »