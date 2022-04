Juve da finale, ma Coppa Italia e quarto posto non salverebbero la stagione

La Juve di Max Allegri conquista la finale di Coppa Italia battendo la Fiorentina: risultato importante ma che non salva la stagione

La Juve sposta un po’ in là lo spettro degli “zero tituli” centrando la ventunesima finale della Coppa Italia della sua lunga e gloriosa storia. Lo ha fatto superando la Fiorentina in un doppio confronto particolarmente aspro ed equilibrato, nel quale i Viola hanno calciato in porta molto più dei rivali ma senza raccoglierne granché.

