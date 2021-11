Juve, Allegri: «Prestazione simile a quella di Roma, ma stasera...»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dopo la sconfitta dei bianconeri in casa contro l’Atalanta. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di JTV, Massimiliano Allegri ha analizzato il ko della Juve con l’Atalanta.

PARTITA – «Buona prestazione, abbiamo concesso poco e niente in una partita equilibrata. Non abbiamo fatto gol, più che delusi bisogna essere arrabbiati. Questa rabbia va messa in campo a Salerno».

ALTALENA DI RISULTATI – «La prestazione è stata come quella di Roma. Stasera abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato. Se non fai gol nel calcio ci sono anche gli episodi che vanno contro. In questo momento c’è voglia di fare e ci porta fretta, ma ai ragazzi ho detto che bisogna uscire insieme da questa situazione».