Juve, Allegri punta la Lazio: la strategia per la super sfida dell’Olimpico. Le ultime

La Lazio tornerà in campionato il 30 marzo sotto la guida di Igor Tudor. Subito un impegno importantissimo per i biancocelesti che dovranno affrontare allo Stadio Olimpico la Juve.

Come riporta TuttoJuve.com, Massimiliano Allegri potrebbe portare qualche giocatore della Next Gen in prima squadra per la sfida con la Lazio. Il tecnico bianconero, infatti, potrebbe convocare Sekulov che sta facendo bene in stagione e che potrebbe essere un’opzione interessante viste le assenze di Dusan Vlahovic e quella molto probabile di Arek Milik.