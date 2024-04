Juve, Allegri: «Dopo la Lazio giorni pesanti. Ecco perché». Le parole del tecnico bianconero

Dopo la vittoria sulla Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Rai Sport del momento in casa Juve. Queste le parole del tecnico che è tornato anche a parlare delle sfide con la Lazio.

PAROLE– «Abbiamo avuto sicuramente un contraccolpo dopo la sconfitta di Milano e in casa contro l’Udinese. È difficile dire se abbiamo fatto tanti punti prima o pochi dopo ma abbiamo 62 punti e cercheremo di fare più punti possibili fino alla fine. Era importante tornare a vincere perché era tanto che non vincevamo in casa e per superare questi benedetti 60 punti e per cercare di avvicinarsi alla Champions. Quanti sono stati pesanti i giorni dopo la sconfitta dell’Olimpico per lei umanamente? “Giorni pesanti, potevamo gestirla meglio ma è il calcio che ti dà sempre una possibilità di alzarti e ripartire, l’importante è cercare di fare le cose per bene e al meglio possibile».