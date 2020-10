Juve, Agnelli ammette: «Finali perse con Lazio e Napoli ancora bruciano»

Andrea Agnelli è tornato sulle recenti sconfitte della Juventus nelle finali delle competizioni nazionali.

A seguito dell’Assemblea ordinaria degli azionisti della Juventus svoltasi in mattinata nella sede della Continassa, il presidente bianconero Andrea Agnelli è tornato a parlare dei momenti meno luminosi della Vecchia Signora delle ultime stagioni.

«Da un punto di vista sportivo dell’ultima annata ricordo non solo i momenti gloriosi ma anche le delusioni, con due finali perse (con Lazio in Supercoppa e Napoli in Coppa Italia, ndr) che ci bruciano ancora e l’eliminazione dalla Champions League che non ci ha soddisfatto».