Juric sul razzismo: «Nel 2023 non si possono sentire ancora certe cose» Le parole del tecnico granata, bersagliato da dei cori razzisti

Nuovo episodio di razzismo negli stadi italiani, questa volta a subirli è stato Ivan Juric, offeso dai tifosi dello Spezia durante la sfida con il Torino.

Il tecnico dei granata ha affrontato cosi l’argomento, come riportato da ANSA.

LE PAROLE– I soliti insulti, cerchi di stare calmo ma poi diventa spiacevole. Mi hanno detto ‘zingaro’… io cerco di non reagire, di non fare casini, ma dopo un po’ diventa sgradevole. Penso che l’arbitro e la procura abbiano fatto bene a sospendere il gioco. Non sono tante persone, però nel 2023 non si possono più sentire. E poi anche chi non insulta deve vergognarsi, perché consente agli altri di avere certi atteggiamenti