Juric Roma, lite con i senatori dopo il ko di Firenze, la posizione della società sul tecnico

Juric Roma, quale futuro per il tecnico? L’allenatore avrebbe litigato con i senatori dopo la sconfitta con la fiorentina: la posizione della società

Situazione sempre più critica per Ivan Juric alla Roma: la sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato un brutto strascio, e non solo per il risultato, ma anche perché è evidente che i calciatori non seguono più il tecnico, anzi, i rapporti sono ormai compromessi. Come riportato dal Corriere dello Sport, a fine partita ci sarebbe stato un duro confronto sfociato in una lite con i toni che si sono accesi tra l’allenatore e i senatori della squadra, in particolare Cristante e Mancini, sostituiti uno nel primo tempo e l’altro durante l’intervallo.

Nonostante questo la posizione della società è stata chiara: fiducia totale almeno fino a giovedì dove, in caso di sconfitta contro il Torino, si potrebbero cambiare le carte in tavola, per quanto la sconfitta contro la Fiorentina abbia fatto rumore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non dovrebbero esserci scossoni sulla panchina dei giallorossi, almeno fino a Roma Torino di giovedì: gara cruciale per il futuro di Ivan Juric.