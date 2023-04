Juric: «Lazio, squadra di livello molto alto, su Sarri dico...»

Il tecnico dei granata ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro i biancocelesti

Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita, il tecnico del Torino, Ivan Juric ha analizzato la sfida di domani contro la Lazio.

SARRI- «Le partite con Sarri sono state belle, due volte 1-1 subendo gol all’ultimo o 0-0. Sono state combattute, sappiamo le loro qualità e contro giocatori che possono decidere in ogni momento. Possiamo fare un’altra ottima prestazione. Abbinano anche il lancio lungo al gioco nello stretto, giocano sempre gli stessi e gli basta poco per fare gol: sono queste le cose che vedi chiaramente nella Lazio»

LAZIO- «La Lazio fa bene entrambe le fasi, sa correre e difendere basso, non è solo gioco e basta. E’ una squadra completa, come dice la classifica. La Lazio è di un livello molto alto, anche facendo tutto perfetto può non andare bene ma siamo molto motivati»