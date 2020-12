Juric: «Lazio affaticata dalla Champions» – VIDEO

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio: queste le parole del tecnico del Verona

«”E’ stata una buona partita, in cui eravamo molto concentrati. Ci siamo impegnati tanto. Volevamo concedere poco, pressare tanto e lasciare solo la giocata da Reina. Da là dovevamo iniziare a giocare, mettendogli pressione. Potevamo fare qualche gol in più. In certe situazioni dovevamo essere più cattivi. Ho visto comunque una Lazio un po’ stanca, dopo la serata in Champions. Forse siamo stati un po’ facilitati per questo motivo»