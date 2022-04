Torino, Juric: «Lotta per l'Europa? Ci credevo, ma...»

Torino-Milan, Juric ha presentato la gara durante la conferenza stampa della vigilia, soffermandosi anche sul discorso Europa

Alla vigilia della gara tra Torino e Milan, mister Juric ha risposto alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa. Tra le tante domande, è stato chiesto al tecnico anche se avesse mai pensato alla possibilità di guadagnare l’Europa, in questa stagione. Ecco la sua risposta:

«Ci credevo, pensavo di poterlo fare subito. E sono convinto che gli episodi ci hanno girato male: penso a Sassuolo, Udine, Venezia, Inter. Ma non abbiamo qualità come Fiorentina, Sassuolo e Verona. Loro vincono certe partite con qualità, noi su questo siamo ancora un po’ indietro. E sono consapevole che il Sassuolo vince facilmente alcune partite, mentre a noi non riesce. Nello scontro diretto possiamo farcela e anche stradominare, ma quando loro risolvono altre sfide noi non ce la facciamo».